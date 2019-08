Nuove serie Sky a settembre | i titoli più attesi da City On a Hill a Euphoria

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019) Col finire dell'estate le reti e le piattaforme rimpolpano i propri palinsesti e cataloghi con nuovi arrivi eritorni. In questo senso lein arrivo su Sky asono un ottimo complemento alla ricca offerta di Netflix e Prime Video per il mese che sta per iniziare. Il primosi parte con la quarta stagione di Angie Tribeca, in onda su Premium Stories e on demand su NOW TV. La, ideata da Steve e Nancy Carell, è una comedy poliziesca d'impronta parodica in cui gli agenti Angie Tribeca e Jay Geils si ritrovano loro malgrado a condividere la lotta contro i più feroci criminali di Los Angeles. Il cast dellaè composto da Rashida Jones, Hayes MacArthur, Jere Burns, Deon Cole, Andrée Vermeulen, Alfred Molina, Matthew Glave, Bobby Cannavale. La quarta stagione sarà anche l'ultima. https://youtu.be/VfZv1pvWldE Tra ledi Sky in ...

DiMarzio : ?????Dai gol di mano ai rinvii del portiere, passando le barriere, i falli e il 'giallo' agli allenatori. ?? Poi le… - g_effe : @osvaldoluci @laperlaneranera Non ti sbagli, l'ho notato. In tante serie di Netflix, per fare un esempio, c'è sempr… - ehimemii : Twt negli ultimi giorni: le nuove winx fanno schifo, i coreani sono boni vs i coreani song o cess, la serie di hsm,… -