L’uragano Dorian verso la Florida

Maltempo - L’uragano Dorian devasta le isole Vergini ma risparmia Porto Rico : ora punta sulla Florida : L’Uragano Dorian risparmia Porto Rico , il territorio americano devasta to due anni fa dall’uragano Maria. Dorian in nottata ha flagellato le isole Vergini britanniche e statunitensi, allagando le strade e causando interruzioni di corrente. Ma per la terraferma Usa il pe Rico lo è tutt’altro che scongiurato e Dorian ,che ora si muove sull’Atlantico in mare aperto, si prepara da diventare un “potente uragano” e a ...

