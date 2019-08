Il discorso di Conte e la piazza invocata da Salvini

Conte e il discorso sul “governo della novità” : “E’ il momento del coraggio”. E parla di corruzione - giustizia equa - evasione e ambiente : La lotta alla corruzione e “una giustizia più equa ed efficiente, dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno”. Ma pure “la cultura del rispetto delle regole e della Costituzione”. E, come basi per far recuperare all’Italia “il tempo perduto” in Europa ripartire da: istruzione, rispetto dell’ambiente, “infrastrutture sicure” e “rimozione delle ...

Il discorso di Conte al Senato : «Qui si arresta l’azione del governo - Salvini irresponsabile - chiarisca sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

Il testo del discorso di Conte : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Finisce qui. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato annuncia . Ecco il testo integrale dell’intervento del premier.“Gentile Presidente, gentili Senatrici, gentili Senatori, ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di Governo innescata dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno, leader di una delle due forze di maggioranza. Ho sempre limpidamente ...

Crisi di governo - discorso integrale di Conte : dai rapporti con la Russia alla responsabilità istituzionale - fino all’uso dei simboli religiosi : Gentile Presidente, gentili Senatrici, gentili Senatori, ho chiesto di intervenire per riferire sulla Crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno, leader di una delle due forze di maggioranza. Ho sempre limpidamente sostenuto che, in caso di interruzione anticipata dell’azione di governo, sarei tornato qui, nella sede istituzionale dove inizialmente ho raccolto la fiducia. Questa iniziativa non cela il vezzo di un ...

