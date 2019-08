E la regina dà un aumento «simbolico» ai suoi dipendenti

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) La nascita del principe Louis, il royal wedding di Harry con Meghan Markle, il matrimonio della principessa Eugenie di York in ottobre. E poi il tè con Donald Trump e il settantesimo compleanno del principe Carlo, eterno erede. Il 2018 è stato un anno decisamente intenso per la famiglia reale britannica. E anche il 2019 va avanti a pieno ritmo: dall’arrivo di Archie, alla nuova visita di Trump. Così non solo la, 93 anni e non sentirli, ha «lavorato» il doppio ma anche il suo staff. E Sua Maestà ha ora deciso di premiarli. Come racconta il Sun, Elisabetta II avrebbe concesso a 400undel 4 per cento e un giorno in più di vacanza all’anno. Si tratta, come fa notare il tabloid, di un «gesto» ma che il personale ha gradito: «Sono tutti molto felici», ha fatto sapere un insider, «È il migliorche abbiamo avuto negli ultimi anni». ...

