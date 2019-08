Aereo precipitato sul Sempione | le vittime sono il compositore Jonathan Goldstein con la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il piccoloda turismo su cui viaggiavano si è schiantato domenica scorsa sul, al confine tra la Svizzera e l’Italia: così hanno perso la vita ilbritannico, sua moglie Hannah Marcinowicz e la loro figlia di sette mesi. La famiglia era in viaggio dalla Svizzera verso l’Italia: l’, un Piper, era partito da Losanna e sarebbe dovuto atterrare a Milano ma per cause ancora da accertare èal suolo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini delle autorità elvetiche, l’areo era guidato dallo stesso, celebre autore di colonnere per il cinema e la televisione, tra cui quella di “Cape Fear – Il promontorio della paura” di Martin Scorsese. La moglie, Hannah Marcinowicz, era invece una affermata sassofonista. L'articolosul, leil...

