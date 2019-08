Va in ospedale per operarsi di cataratta e i medici scoprono qualcosa di raccapricciante

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Una donna di 67 anni doveva farsi operare die, per questo, si era recata in. Prima di operarla l’hanno visitata e isi sono accorti didi , a dir poco, assurdo. Nell’occhio della donna c’erano 27 lenti a contatto che, negli anni, la donna non aveva tolto. La stranezza della vicenda è che alla donna queste lenti non davano fastidio ma avvertiva solo l’occhio leggermente secco. Inon credevano ai loro occhi e hanno provveduto ad asportare dagli occhi della donna tutte le lenti. Ierano davvero meravigliati che la donna non avvertisse alcun fastidio anche perché le lenti si erano attaccate creando una massa. La donna dopo che le sono state tolte le lenti ha avvertito l’occhio più leggero , subito una sensazione di benessere. Non hanno potuto operarla diquando avevano previsto e, così, l’operazione è ...

GiuliaGrilloM5S : Ho disposto l'invio degli ispettori all'Ospedale Salesi di Ancona per fare chiarezza sulla morte della 34enne avven… - bambinogesu : Il rapporto tra cane e bambini si conferma come una delle amicizie più forti, anche in Ospedale. Per la ??Giornata i… - tvdellosport : ??| ULTIM'ORA Siniša #Mihajlovic questa sera sarà panchina contro l' @HellasVeronaFC. ?? L'allenatore Serbo dopo 4… -