Se cerchi gli alieni | guarda i coralli

Gelo di Di Maio sull'ipotesi Fico : ma gli ortodossi lo accerchiano : L'unico contatto con il Pd di Luigi Di Maio passa dall'Amazzonia. In una giornata di silenzio strategico il leader M5S pubblica un post per criticare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro,...

Tour de l’Avenir 2019 - Giovanni Aleotti : “Maglia Gialla ciliegina sulla torta - cerchiamo di difenderla” : Una prima settimana eccezionale per Giovanni Aleotti che, molto inaspettatamente, anche grazie ad una fuga da lontano (e sfruttando il lavoro dell’Italia nella cronometro a squadre), è riuscito ad agguantare la Maglia Gialla di leader della classifica generale al Tour de l’Avenir al termine della sesta tappa. Domani il giorno di riposo, poi l’obiettivo è provare a tenerla il più possibile, come dichiarato proprio ...

VIDEO Luigi Dall’Igna - GP Austria 2019 : “Jorge Lorenzo? cerchiamo sempre i piloti migliori…” : Le voci nel paddock si erano già sparse dopo Brno, ma al Red Bull Ring sono deflagrate. La Ducati cerca Jorge Lorenzo? La notizia era di quelle corpose ed è stata protagonista lungo tutto il corso del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP e ha avuto la conferma con le parole di Luigi Dall’Igna al termine della gara. Il responsabile di Ducati Corse ha ammesso i contatti con il maiorchino, ma contemporaneamente, il rinnovo di Jack ...

Stati Uniti - ecco il “cerchio degli Eroi” : il primo museo subacqueo per i veterani di guerra : Negli Usa, a largo della Florida, è stato realizzato il primo museo subacqueo del paese dedicato a chi ha combattuto in guerra. Il memoriale, intitolato "Cerchio degli Eroi" è costituito da 12 statue in circonferenza. Un omaggio ai caduti in guerra e un modo per alleviare con l'acquaterapia la sindrome da stress post traumatico dei reduci.Continua a leggere

Compare un annuncio di lavoro su Linkedin - cerchiamo persone che vogliono assaggiare birra - ottimo stipendio : Una azienda molto seria, la Meantime Brewing Company ha pubblicato un annuncio su Linkedin offrendo uno stipendio a chi vuole assaggiare birra per 3 ore a settimana. L’azienda ha spiegato che a loro servono persona che siano in grado di dare pareri dopo l’assaggio della birra. L’azienda che si trova nel distretto di Greenwich è alla ricerca di persone in grado di indirizzarla verso i gusti che possono più piacere. I requisiti ...