Milano | apre il primo bar robotico d’Italia | i drink li prepara un androide E in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Scena numero uno: su una terrazza con vista vertiginosa sulle guglie del Duomo il barman sceglie le dosi dalle bottiglie, prende il ghiaccio, shakera, aggiunge il limone e versa il cocktail nel bicchiere. È un vero professionista e non sbaglia un colpo. Non va in ferie, non fa giorni di malattia, non si assenta per la pausa caffè, non si lamenta mai per il superlavoro. Ha due braccia e dita di metallo, non è umano: è un, istruito e programmato per affrontare ogni passaggio dell’arte del bere. Scena numero due. Dietro una vetrina nella zona della stazione Centrale un gatto si gode la pennica tutto acciambellato in un contenitore tondo. È godurioso e appagato e ci mancherebbe. È lui il padrone e il dominatore della casa, è lui insieme ai suoi simili a dettar legge in questo bar dove sono gli avventori a dover sottostare alle leggi feline, ricevendone in cambio il piacere della ...

