Migranti | la nave Mare Jonio salva il “gommone dei bambini” e con 8 donne incinte

Migranti - nave Mare Jonio salva 100 persone al largo della Libia : Migranti, nave Mare Jonio salva 100 persone al largo della Libia Tra i soccorsi 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minorenni. L'Ong Mediterranea saving humans: "Attendiamo istruzioni dal centro di coordinamento marittimo italiano" Parole chiave: ...

Migranti - la nave Mare Jonio ne salva 98 su barcone in avaria : tra loro ci sono 28 minori : La nave Mare Jonio ha salvato 98 Migranti, tra cui 26 donne incinte e 28 minori, di cui 22 d'età inferiore ai 10 anni, da due giorni alla deriva su un gommone nel Mediterraneo centrale senza cibo né acqua. "Situazione drammatica: ci sono casi di ipotermia, lesioni dovute alle torture subite in Libia e ustioni per il prolungato contatto con la benzina". Mediterranea Saving Human attende istruzioni per lo sbarco.Continua a leggere

?Migranti : nave Mare Jonio salva cento naufraghi - tra cui 22 bambini e 8 donne incinte : «Alle 8.35 di questa mattina la nave #MareJonio ha completato il salvataggio di circa cento persone tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6...

La nave Mare Jonio ha soccorso circa 100 Migranti al largo della Libia : Questa mattina la nave Mare Jonio, del progetto umanitario Mediterranea, ha soccorso circa cento persone al largo della Libia. Il sito di Mediterranea ha scritto che il salvataggio è avvenuto alle 8.35 e che tra le persone salvate ci sono

Migranti - 100 salvati da nave Mare Jonio : 10.14 Migranti, 100salvati da nave Mare Jonio Stamane la nave "Mare Jonio"di Mediterranea ha completato il salvataggio di circa cento persone, tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori Le persone, spiega Mediterranea, "sono tutte al sicuro a bordo con noi", ci sono casi di ipotermia e alcune di loro hanno segni evidenti dei maltrattamenti e delle torture subite in Libia. "Restiamo in ...

Migranti : stallo su nave Eleonore - attesa per i naufraghi a bordo : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - E' stallo sulla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto di divieto all’ingresso per la nave, un provvedimento controfirmato anche dai ministri della Difesa Elisabetta Trenta e dei Trasporti Danilo Ton

La Spezia - Migranti arrivano in porto nascosti nell’intercapedine di una nave. Salvati dai pompieri : Tre migranti algerini sono riusciti a introdursi in una nave cargo e a viaggiare dal porto di Casablanca (Marocco) a La Spezia. Sono stati trovati dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Migranti - perché Salvini Trenta e Toninelli hanno bloccato nave Eleonore con 101 persone a bordo : "nave Eleonore ha anticipato la Guardia costiera libica", è scritto in un passaggio del decreto, firmato dai ministri dell'Interno Matteo Salvini, dei Trasporti Danilo Toninelli e della Difesa Elisabetta Trenta, con il quale è stato vietato alla nave della Ong tedesca Lifeline di entrare nelle acque territoriali italiane.Continua a leggere

Migranti : Salvini - 'nave 'Eleonore' ha anticipato motovedetta Guardia costiera libica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - La nave Eleonore della ong tedesca Lifiline con il suo intervento avrebbe anticipato una motovedetta della Guardia costiera libica che era stata incaricata a prendersi carico dei Migranti del natante a bordo. E' quanto si legge nel provvedimento firmato dal ministro Ma

Migranti : Salvini - ‘nave ‘Eleonore’ ha anticipato motovedetta Guardia costiera libica’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – La nave Eleonore della ong tedesca Lifiline con il suo intervento avrebbe anticipato una motovedetta della Guardia costiera libica che era stata incaricata a prendersi carico dei Migranti del natante a bordo. E’ quanto si legge nel provvedimento firmato dal ministro Matteo Salvini con cui vieta l’ingresso in acque territoriali della nave. Un provvedimento firmto con i ministri Trenta e ...

Migranti : quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - quindici Migranti dell'Open Arms sono stati trasferiti poco fa dall'Hotspot di Pozzallo e imbarcati sulla nave militare spagnola Audaz. A confermarlo all'Adnkronos è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Migranti : quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – quindici Migranti dell’Open Arms sono stati trasferiti poco fa dall’Hotspot di Pozzallo e imbarcati sulla nave militare spagnola Audaz. A confermarlo all’Adnkronos è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.L'articolo Migranti: quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mediterraneo - ancora decine di Migranti morti. Trenta e Toninelli fermano nave ong : Diverse decine di persone sono finite in mare al largo della Libia dopo l’affondamento dell’imbarcazione su cui erano stipati. Le autorità libiche: ci sono molti annegati

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per nave Eleonore con 101 naufraghi. Ok anche di Trenta-Toninelli. Viminale : “Siamo compatti” : Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia. La decisione dei titolari dei dicasteri Difesa e Trasporti è in linea con quella del ministro dell’Interno che in mattinata aveva avviato le procedure per lo stop ...