Luigi Di Maio al Colle | regolamento di conti con Salvini | La Lega voleva farmi

Mimmo De Masi : "Cinque Stelle senza leader - Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti - non prenda incarichi" : "Il Movimento 5 Stelle è senza leader, Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti". Domenico De Masi, sociologo vicino ai pentastellati, spiega in diretta a Coffee Break, su La7, che questa è una "fase delicatissima per il M5S, che da Movimento deve diventare un partito". Per questa ragione e per n