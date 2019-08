Il Quirinale non Rousseau

Meloni al Quirinale : “Scendiamo in piazza”. La giornalista Fusani : “Non le sembra eccessivo?”. E lei replica così : “Non ne abbiamo parlato con Mattarella, ma comunichiamo che se si formerà il governo M5s-Pd scenderemo in piazza”. Ad annunciarlo, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Non le sembra un po’ troppo dirlo dalla sala del Quirinale?” le ha chiesto la giornalista di Tiscali, Claudia Fusani. “Non so quando avete deciso che sia una cosa eversiva. È previsto dalla Costituzione” è stata la ...

Consultazioni governo 2019 : Di Maio al Quirinale “Non lasciamo la nave affondare” : Consultazioni governo 2019: Di Maio al Quirinale “Non lasciamo la nave affondare” Consultazioni governo 2019 – La seconda giornata di Consultazioni si è conclusa con l‘incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del Movimento 5 Stelle guidata dal capo politico Luigi Di Maio. Consultazioni governo 2019, le dichiarazioni di Di Maio dopo l’incontro con Mattarella Durante l’incontro ...

Nicola Zingaretti al Quirinale : "Per noi non è facile". Brusca frenata sull'inciucio tra Pd e M5s : L'accordo tra Pd e M5s oggi appare un po' più lontano. Nicola Zingaretti, salito al Quirinale insieme alla delegazione dem per esporre la posizione del partito al presidente Sergio Mattarella, ha sottolineato come formare un governo con il Movimento 5 Stelle "per noi non è una scelta facile perché l

Governo : Casellati non al Quirinale ma in contatto con Mattarella : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al momento non è a Roma, quindi non si è recata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il quale comunque è in costante contatto. L'articolo Governo: Casellati non al Quirinale ma in contatto con Mattarella sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mattarella : il Quirinale non compie scelte politiche : Mattarella:"Il Quirinale non compie scelte politiche. Queste competono alle formazioni politiche presenti in Parlamento, all'insegna della chiarezza"