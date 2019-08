Giusy Ferreri - Takagi e Ketra/ 'Jambo' e 'Amore e Capoeira' per chiudere l'estate : Giusy Ferreri, Battiti Live Compilation: Jambo già consacrato come tormentone estivo di quest'anno, altro successo per i due producer Takagi e Ketra

Jambo trionfa in radio - il singolo di Takagi&Ketra con OMI e Giusy Ferreri domina la classifica : Jambo trionfa in radio: è il brano più trasmesso della settimana in Italia. Il nuovo singolo estivo di Takagi&Ketra con OMI e Giusy Ferreri è al primo posto della classifica Airplay. OM aveva partecipato al party di lancio, in Sardegna: vi avevamo anticipato che il brano avrebbe dominato l'estate con tutte le carte in regola per farsi ricordare tra le hit del periodo caldo del 2019. Jambo ha scalato le classifiche nelle ultime settimane e ...

«Chiudi gli occhi - torna bambino» - Giusy Ferreri ci racconta la sua infanzia : Ascolta la puntata nel player qui sotto: Vi capita mai di ripensare a quanti eravamo? Quanti eravamo ad aspettare la mezzanotte la vigilia di Natale, lì intorno al tavolo agghindato a festa. Quanti eravamo d’estate. D’estate sotto l’ombrellone, quando dovevano passare più di tre ore dal pranzo, prima di potere fare il bagno. Un’altra storia che l’infanzia ci insegna e ci lascia addosso è quella di un tempo ...

Svelati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cremona il 22 luglio da Irama a Giusy Ferreri : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cremona il 22 luglio. Come di consueto, non mancherà la musica del momento con alcuni degli artisti più in voga, a a cominciare da Irama che salirà sul palco con Arrogante. Oltre a Irama, torneranno sul palco anche Emis Killa, che invece è appena tornato sul mercato con il repack di Supereroe, ultimo disco di inediti che ha portato anche sul palco del tour di supporto all'album avviato nel ...

Giusy Ferreri e Simona Ventura : in che rapporti sono dopo X Factor : Giusy Ferreri “creatura” di Simona Ventura, ecco come è cambiato il loro rapporto dopo il talent sono ormai passati più di 11 anni da quando Giusy Ferreri, la cantante siciliana, mise piede sul palco di X Factor e conquistò il pubblico italiano con la sua voce, diventata poi, inconfondibile. Da lì in poi, la carriera […] L'articolo Giusy Ferreri e Simona Ventura: in che rapporti sono dopo X Factor proviene da Gossip e Tv.

Fedez - Emma - Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri nel nuovo album di Roberto Casalino : Nel nuovo album di Roberto Casalino ci saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni. Fedez, Emma, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri faranno parte del nuovo progetto discografico di Casalino dal titolo Il Fabbricante di Ricordi. Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui il nuovo album verrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più ...