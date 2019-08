Calpesta un filo scoperto mentre cammina in spiaggia a piedi nudi | Melina muore a 17 anni

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La tragedia a Punta Cana, località turistica della Repubblica Dominicana.Caputa era lì in vacanza coi nonni e i suoi fratelli. Sarebbe morta per insufficienza cardio-respiratoria. Ora si indaga per capire i motivi del dramma.

