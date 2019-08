Borderlands 3 | svelati i requisiti di sistema della versione PC

Bonus di Borderlands 3 senza più segreti : svelati i contenuti del Season Pass e della Deluxe Edition : Per anni i fan hanno richiesto Borderlands 3 a gran voce alla porta degli sviluppatori di Gerbox Software e del publisher 2K Games. Richiesta che si trasformerà in una emozionante realtà poligonale il 13 settembre di quest'anno, quando il terzo capitolo della celebre saga di sparatutto in prima persona approderà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E lo farà senza rinunciare ai suoi caratteri distintivi. Dall'incredibile ironia di situazioni e ...