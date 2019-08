Ucciso con una pistola da macello | indagati 2 fratelli per l’omicidio di Willy Branchi

Novara : giovane Ucciso - fermato confessa su facebook : l'ho fatto per amore : Novara: giovane ucciso, fermato confessa su facebook. "Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore...

Giovane Ucciso nel novarese - shock per la confessione dell’omicida su FB : “Ho Ucciso il mio migliore amico per amore” : Ha confessato l’omicidio su Facebook, prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette attorno ai suoi polsi. Alberto Pastore, 23 anni, è il Giovane che la notte scorsa, a Borgo Ticino (Novara), ha ucciso a coltellate un coetaneo, Yoan Leonardi. “Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore – ha scritto Alberto sul social network 10 ore fa -, ho scoperto troppe cose dal mio migliore ...

Anticipazioni Il Segreto - autunno : Saul finge di avere Ucciso i Molero e fugge con Julieta : Il Segreto tornerà in onda su Canale 5 lunedì 26 agosto dopo una pausa durata ben tre settimane e per nulla gradita ai fedeli telespettatori. È inevitabile, a questo punto, chiedersi cosa accadrà al ritorno sugli schermi della rete ammiraglia delle vicende del problematico paesino spagnolo. Ci saranno nuovi drammi? Qualche personaggio è destinato ad uscire definitivamente di scena? A tal proposito, segnaliamo che Fè fingerà la sua morte in ...

ELEMENTARY 7/ Anticipazioni 21 agosto : chi ha Ucciso Conrad? : ELEMENTARY 7, Anticipazioni 21 agosto 2019, in prima Tv su Rai 2. Salto in avanti di un anno nel tempo per un avvincente finale di stagione della serie.

Brasile - uomo sequestra bus a Rio de Janeiro con 37 persone a bordo e minaccia di dare fuoco al mezzo : Ucciso dalle forze speciali : È stato ucciso dai cecchini delle forze speciali brasiliane l’uomo che, a Rio de Janeiro, aveva sequestrato dalle 6 del mattino locali un autobus con 37 persone a bordo, minacciando di dargli fuoco. A riferirlo è stato il portavoce della polizia militare, Mauro Fliess. Nessun ostaggio sarebbe rimasto ferito, mentre alla fine si è scoperto che l’attentatore aveva con sé una pistola giocattolo. Al momento del sequestro, aveva ordinato ...

Travolto e Ucciso da un’auto pirata mentre passeggia con il figlio di sei anni per mano - fermato l’investitore : L’uomo alla guida della vettura era un ucraino di 37 anni ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Ha ammesso di aver provocato l’incidente mortale

Travolto e Ucciso in bici il pm Marcello Musso - fece condannare Riina e indagò sulla “coppia dell'acido” : L’incidente mentre si trovava in vacanza nell’Astigiano. Negli anni aveva condotto numerose inchieste antimafia e lavorato anche nella procura di Palermo