Titoli e aperture | la seconda tornata di consultazioni presentata dai quotidiani in

(Di martedì 27 agosto 2019) L'avocato Giuseppe Conte torna sulla scena di Palazzo Chigi. E lì, ieri sera, partecipa alla trattativa con Di Maio, Zingaretti e Orlando. La discussione su programmi, nomi e ruoli di un possibile nuovo governo Conte bis o Bisconte, come è già stato ribattezzato da alcuni, è durata quattro ore ed è apparsa molto in salita, piuttosto difficile. Per le richieste reciproche dei singoli attori in gioco e pretendenti al governo del Paese. Tanto che la discussione tra le due delegazioni di Pd e M5s è stata aggiornata a oggi. Tra i nodi ancora da scioglier e c'è per esempio il ruolo stesso di Luigi Di Maio, che punta a restare vicepremier. Mentre nel frattempo Matteo Salvini grida al complotto e accusa i grillini di volere solo le poltrone: “Esecutivo di Bibbiano”, lo definisce senza mezzi termini, riferendosi al Pd e allo scandalo in Emilia dei bambini dati in affido e ...

