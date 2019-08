Svaligia 6 esercizi in 30 minuti | caccia a rapinatore seriale

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma- Ieri intorno alle 12.30 un uomo probabilmente italiano di Roma ha compiuto una serie di furti, in zona Ostiense-Testaccio in sei locali differenti, 3 supermercati, 2 farmacie e un tabaccaio. Il tutto nell’arco di 30. L’uomo ha inziato da un supermercato in via Giacomo Bove, ma non si conosce la somma sequestrata. Quindi si spostato sulla stessa via dove ha portato sottratto in un sercondo supermarket circa 800 euro e ha continuato la sua corsa a bordo di uno scooter fermandosi in una farmacia in via Ostiense 53. Successivamente, ha fatto tappa in una tabaccheria in via Antonio Cecchi dove ha sottratto 100 euro in contanti e 1.000 euro in gratta e vinci. E ancora, il malfatore armato di pistola e coperto da un casco, si e’ diretto in una seconda farmacia in via Giovanni Branca rubando 600 euro. La corsa dell’uomo e’ terminata a piazza Santa ...

