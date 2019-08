Obbligo pos negozi 2019 | importo minimo e massimo | quando va accettato

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 27 agosto 2019)posvaQuali regole devono rispettare gli esercenti per quanto riguarda i pagamenti tramite Pos? Esiste une unoper i pagamenti elettronici?pos: cosa dice la legge? Già da giugno 2014, ai tempi del Governo Monti, per tutti gli esercenti è diventato obbligatorio, a seguito della richiesta del cliente, fornire il pagamento Pos. Oltre alla limitazione relativa alla richiesta esplicita cliente, il legislatore ha previsto anche una soglia minima di 30 euro sotto la quale non era possibile fare richiesta di pagamento elettronico, appunto. Tuttavia, tale limite è stato abbassato con la Legge di stabilità 2016: con quest’ultima si stabiliva undi 5 euro per avere diritto a richiedere il pagamento elettronico. Diametralmente venivano abbassate le commissioni per l’utilizzo ...

Serena57891118 : RT @BracaleGiovanni: @UtherPe @Serena57891118 Obbligo o non obbligo, se non avessi il pos , rischierei il 30% del incasso, Ho clienti che… - BracaleGiovanni : @UtherPe @Serena57891118 Obbligo o non obbligo, se non avessi il pos , rischierei il 30% del incasso, Ho clienti che usano solo carta. - OfficinaDiMarK : @UtherPe C'è l'obbligo, ma non vi è alcuna sanzione in caso di inottemperanza. Le sanzioni sul pos obbligatorio son… -