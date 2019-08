Il governo si sblocca e il Pd chiede a Conte una mano per commissariare il M5s

governo - tra Pd e M5S Conte sblocca la trattativa : ma Zingaretti chiede garanzie. Nodo Di Maio vicepremier : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Conte sblocca la trattativa ma Zingaretti chiede garanzie : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

governo - M5S-Pd vanno avanti : vertice alle 18. Conte sblocca stallo su Di Maio - contatti con Zingaretti : Governo, Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...

governo - alle 18 vertice M5S-Pd. Conte sblocca lo stallo : «Di Maio non ha chiesto il Viminale» : Governo, Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...

governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Salvini : “Sbloccati 50 miliardi di opere. Mi piace governo che fa - non quello che litiga” : “A me piace il governo che fa, non il governo che discute o che litiga che litiga. Il presidente del consiglio è il premier di un governo che ieri ha sbloccato 50 miliardi di euro di opere pubbliche e in questo momento ha il decreto sicurezza bis in discussione alla Camera. Se il governo fa è il governo mio e di tutti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a ...

Dal decreto Genova allo Sbloccantieri. Così si sono rotti i rapporti tra Cantone e il governo : Nastro riavvolto al 18 luglio, giovedì scorso. É mattina quando Raffaele Cantone varca la soglia di palazzo Chigi. Ad attenderlo, nel suo studio, c’è Giuseppe Conte. Cantone entra con una consapevolezza forte: non c’è un uomo per tutte le stagioni e la sua di stagione, quella alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione, è terminata. Con nove mesi di anticipo rispetto alla ...

In Spagna forse si sono sbloccate le trattative sul governo : Il leader di Podemos ha accettato di non far parte dell'esecutivo, come richiesto dal socialista Pedro Sánchez