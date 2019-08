I mercati sorridono a Conte II Spread in deciso calo | vicino a quota 190

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Apertura inper lofra Btp e Bund con gli occhi del mercato che guardano ai possibili sviluppi della situazione politica e alla formazione di un nuovo governo. Il differenziale segna 191 punti contro i 199 della chiusura di ieri.Il rendimento del Btp decennaleitaliano, sui, torna ai livelli dell’ottobre 2016. Con iche guardano ai possibili sviluppi della situazione politica e alla formazione di un nuovo governo i rendimenti del 10 anni sono pari all’ 1,23%. Locon il Bund è calato a 191 punti.

