Governo | tra M5S-Pd vertice concluso | «Riunione serena | punti per base comune» Conte

Pd e M5S trattano per il Governo. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem dopo il vertice con i grillini: lavoro positivo, proseguiremo

Crisi di Governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Resta il nodo Di Maio vicepremier : Governo, una riunione "serena" l'ultima della trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. «È stata una riunione...

Governo - la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

Mattarella - diretta consultazioni : trattative Governo/ Vertice M5s-Pd : accordo vicino : diretta consultazioni: Fico, Casellati e i gruppi Misti da Mattarella. Video, si sblocca trattativa Governo Pd-M5s: asse capigruppo, accordo Conte premier

Governo - tra M5S e Pd vertice iniziato : si lavora a documento condiviso. No dem a Di Maio vicepremier : Governo, Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...

CONSULTAZIONI MATTARELLA : FICO E CASELLATI/ Riapre trattativa Governo Pd-M5s : MATTARELLA, partono le CONSULTAZIONI con FICO, CASELLATI e i gruppi misti: diretta video, prosegue la trattativa per il Governo Pd-M5s. Accuse e riaperture

Governo - la mossa di Delrio : «Deve trattare Conte - non ci sono veti su di lui» : Graziano Delrio, capogruppo della Camera del PD, vede un'uscita dalla crisi solo se tratta Conte e non Di Maio. Alla domanda del Messaggero se deve essere proprio il premier a trattare con il PD,...

Governo - Marcucci (Pd) : “Io ottimista. Trattativa ripresa - segnali positivi da M5S” : Arrivando al Nazareno Andrea Marcucci ha mostrato ottimismo sulla ripresa della Trattativa con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo: “Mi sembra che qualche passo in avanti sia stato fatto. La Trattativa mi sembra ripartita, ci sono passi in avanti. Io sono un indomito ottimista e i segnali che provengono dal M5S mi sembrano positivi” L'articolo Governo, Marcucci (Pd): “Io ottimista. Trattativa ripresa, ...

I 25 giorni di crisi d'agosto : dal contratto di Governo alla separazione : Tutto inizia il 2 agosto. È Matteo Salvini a proporre il nome di commissario europeo a Giuseppe Conte, in quanto vincitore delle elezioni europee del 26 maggio scorso, con il 34% di voti. Il candidato scelto dovrà passare l’esame del Parlamento europeo. Difficilmente un nome di stampo sovranista sarà accettato in Europa. Quindi trapela l’idea di Salvini di mandare qualcuno che venisse bocciato e preferendo la strada dell’opposizione. Intanto, ...

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo - Palazzo Chigi : «Di Maio non ha mai chiesto il Viminale». Delrio : «Tratti Conte». Vertice Pd alle 16 : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il diktat...

