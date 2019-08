Governo Pd M5s | Zingaretti tratta con Di Maio ma non ritira la querela contro di lui

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Crisi di Governo - trattativa in salita | M5s : "Nessun incontro con Pd senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - M5S : "Pd ancora confusoSenza sì a Conte no altri incontri" : "In una fase cosi delicata per il Paese non c’è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse". Lo comunica il Movimento 5 stelle in una nota ufficiale. Segui su affaritaliani.it

M5S-Pd - Fusaro : ‘Ormai è fatta - Governo contro il popolo’ : La trattativa tra M5S e Pd per cercare di dare vita ad un nuovo governo, ribattezzato "giallorosso" dalla stampa, in sostituzione dell’ormai archiviato esecutivo gialloverde, sembra quasi arrivata in dirittura di arrivo. Certo, al momento non c’è nulla di ufficiale, ma diversi retroscena descrivono Dem e pentastellati come molto decisi a chiuderla in maniera positiva. Dopo il vertice notturno tenuto a Palazzo Chigi, sembra proprio che il veto ...

Governo M5s-Pd - i nomi dei ministri : nuovo ruolo per Di Maio (e Zingaretti resta fuori) : Il Pd vuole Andrea Orlando vicepremier, Di Maio punta al Viminale. E poi De Micheli, Misiani, Bonafede e Gentiloni: ecco la...

Governo - Meloni : “M5s volevano aprire i palazzi come una scatoletta di tonno? Sono diventati il tonno che tratta col Pd” : L’accordo tra Pd e M5S per i pentastellati “è la fine di qualunque credibilità di un movimento che doveva rappresentare il cambiamento e e si dimostra essere la peggiore partitocrazia, perché lo stomaco che stanno dimostrando loro, in pochi lo hanno dimostrato in questi decenni di politica repubblicana”. Lo ha detto Giorgia Meloni in un video postato su Facebook. La leader di Fdi inizia il video con l’immagine della scatoletta di ...

Governo - la via in salita e il toto nomi dell’accordo Pd-M5S : L’impressione è che le strade siano tutte aperte: quella che porta al nulla di fatto e che apre la porta alle elezioni, quella di Governo polpettone e anche quella di un accordo solido che possa durare. Saranno gli incontri della giornata di oggi a chiarire quale sarà la conclusione della trattativa fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con un risultato che poi i penstellati sottoporranno alla votazione della base sulla piattaforma ...

Governo - M5S e Pd più vicini ma non si scioglie ancora il nodo premier : Si e' tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Verso il Governo M5s-Pd : centrodestra sull'orlo di una crisi di nervi : La Lega che si ritrova impotente nonostante il 30 per cento nei sondaggi, Fratelli d'Italia che vuole la mobilitazione di...

Governo M5s-Pd - Zingaretti chiamato al "doppio sì" : decisione soltanto al fotofinish : Ancora tutto in alto mare nelle trattative per un nuovo Governo. Dovrebbe essere Zingaretti a fare due concessioni per...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita». Nuovo vertice alle ore 11 : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...