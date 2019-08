FOOTBALL MANAGER 2020 arriva a Novembre

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 27 agosto 2019) Il calcio è un gioco di opinioni. Dalla selezione della squadra ai trasferimenti e alle tattiche, ognuno ha le proprie idee su come ottenere ottimi risultati in campo. Sports Interactive™ e SEGA® offrono agli aspirantila possibilità di dimostrare che la loro opinione conta, quandosarà disponibile agli inizi di. FM20 darà ai giocatori la possibilità di decidere il destino della propria squadra, di fare delle scelte legate alla stessa come un veroe di sviluppare il proprio team in modo da raggiungere il successo. È ora disponibile il primo trailer del gioco che stimolerà l’appetito dei fan, in vista degli annunci sulle caratteristiche principali del gioco, i cui primi dettagli verranno rivelati a metà settembre attraverso il sito web die ...

FPSREPORTER : Football Manager 2020 esce a novembre (anche su Google Stadia), primo trailer - _PqV_ : #SEGA #Sports Interactive Ecco il primo trailer di #FootballManager2020 che debutterà anche su Stadia… - Eurogamer_it : #FootballManager2020: ognuno ha la sua opinione, fai la differenza con la tua -