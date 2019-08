Arbitri | Rizzoli boccia Massa e Valeri errori da non ripetere

Rizzoli su Massa e Valeri : "Non metterò alla gogna i miei Arbitri - ma prenderemo provvedimenti" : Non si spengono le polemiche per gli errori arbitrali commessi nel match di sabato24 agosto tra Fiorentina e Napoli. Gli arbitri presi di mira sono Massa e il Var Valeri. I Viola infatti protestano per il mancato intervento di questi, a pochi minuti dalla fine, per la trattenuta di Hysaj su Ribery,

Serie A - Rizzoli : “Massa e Valeri? Valuteremo provvedimenti. Scelti Arbitri Juventus-Napoli e Lazio-Roma” : “Se Massa e Valeri verranno fermati? Non ho mai messo né metterò mai alla gogna i miei arbitri, ma è indubbio che un allenatore fa giocare i calciatori che stanno meglio. Prenderemo dei provvedimenti che saranno nella direzione di mettere gli arbitri nella condizione di dirigere nel migliore dei modi: per questo bisognerà valutare la loro condizione psicofisica”. A dichiararlo è il designatore degli arbitri di Serie A Nicola ...

Arbitri - via alla sperimentazione del VAR in Serie B : le parole di Nicchi - Balata - Ghirelli - Gravina e Rizzoli : Tradizionale conferenza stampa in vista dell’inizio del campionato per la classe arbitrale. Tante le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti sulle novità che ci aspettano e li aspettano. Queste le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA. “Siamo contenti di presentare ancora una volta la squadra arbitrale della Serie A, capitanata da Nicola Rizzoli, e quella di Serie B, guidata da Emidio Morganti. Stiamo lavorando ...

A poche ore dal via della Serie A, appuntamento di inizio stagione a Coverciano, dove venerdì si chiude il raduno degli Arbitri della Can A e B, pronti ormai a scendere in campo. Proprio venerdì, alle ore 11.30, presso il Centro Tecnico Federale, si terrà la consueta conferenza stampa promossa dall'Aia. Saranno presenti all'appuntamento anche