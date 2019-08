US Open 2019 | Novak Djokovic impiega un set per spezzare l’equilibrio | poi dilaga con

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019)supera in tre set il primo ostacolo agli US: il serbo liquida per 6-4 6-1 6-4 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 76 del mondo, in un’ora e 54 minuti di gioco, e si qualifica per il secondo turno del torneo, dove affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Sam Querrey e l’argentino Juan Ignacio Londero. Nel primo set l’incontro sembra non nascere sotto i migliori auspici per il numero 1 ATP, che si procura tate occasioni per allungare, ma non riesce a scrollarsi di dosso l’avversario. Già nel secondo gioco il balcanico manca tre break point, ma dopo sedici punti lottati vede l’iberico salvarsi.non soffre sui propri turni al servizio, ma non riesce a trovare la spallata decisiva: altre due occasioni volano via nell’ottavo gioco, poi proprio quando lo spagnolo va a servire per restare nel primo set, alla ...

ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Dei 27 già 8 si sono dichiarati maggiorenni'. Ministro parla dei migranti scesi dalla Open Arms: 'Minori… - Internazionale : Sul caso Open Arms il pm di Agrigento ha impiegato un paio d’ore a prendere una decisione che per giorni il governo… -