(Di lunedì 26 agosto 2019) “Oggi sono qui comefederale tedesco davanti a voi cittadini e cittadine die provoperche dei tedeschi che vi hanno fatto. Vi chiedo perdono per i crimini perpetrati per mano tedesca”. Lo ha detto ildella Germania, Frank-Walter(in provincia di Massa Carrara), per la commemorazione del 75esimo dell’eccidio di Vinca che fece 173 vittime. Un forte applauso collettivo ha accolto queste parole L'articolo: “Provoperche i tedeschi vi hanno fatto. Chiedo perdono” proviene da Il Fatto Quotidiano.

