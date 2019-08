Si tratta per un Conte bis Il veto del Pd sta per cadere

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) Zingaretti starebbe per cedere. Si va così verso un accordo tra Pd e M5s per la formazione di un nuovo governo con Giuseppepremier. E mentre lativa per la formazione di un esecutivo tra Pd e M5s ferve e ancora non è chiusa con i nodi Viminale, Difesa ed Economia ancora irrisolti, emergono alcuni nomi che sarebbero sul tavolo del confronto. Un ruolo nel governo lo avrebbero quasi sicuramente anche Luigi Di Maio - spiegano alcune fonti - Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. La squadra dei dem dovrebbe essere composta da Andrea Orlando, Paola de Micheli, Tommaso Nannicini, Roberto Morassut, Ettore Rosato e uno dei due tra Andrea Marcucci e Lorenzo Guerini. Per il Viminale - si riferisce - circola il nome del capo della polizia Franco Gabrielli, mentre per il Tesoro ...

GoalItalia : Emre Can-Rakitic: Juve e Barcellona lavorano allo scambio ?? - FabrizioRomano : L’Inter è sempre al lavoro e convinta di arrivare al traguardo per Alexis Sanchez col Man United, si tratta ancora… - FabrizioRomano : La Roma tratta Daniele Rugani con la Juve: lavori in corso per almeno 22 milioni più due giovani (tra cui Riccardi… -