Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Diciamo la verità. Luigi Di Maio è completamente innamorato di Matteo Salvini. E ricorda tanto la figura del classico cornuto, che nonostante abbia scoperto il tradimento continua a far finta di non vedere. E se qualche amico osa dirglielo lui non se la prende con la compagna/o infedele ma con chi gli ha raccontato del tradimento. Questo è Di Maio in queste ore. Salvini continua palesemente a prendersi gioco di Gigino. Un ragazzino che è completamente sperduto e in balia del suo compagno di sventura. In tutta questo caos istituzionale, l’unico del Movimento 5Stelle che sembra abbia preso una posizione finalmente chiara è Giuseppe. Perché è un altro secondo me il giochino di Di Maio. Rompere subito ogni eventuale trattativa con il Pd e ritornare subito fra le braccia della Lega. E sotto questa situazione ci sono interessi internazionali ben più grandi. Una parte del ...

erregi69 : Se il Pd vuole veramente fare un governo con M5s, allora deve partire da Conte - ely__hope : Gente che mi vuole bene veramente @ZeldaSayre4 - BordignonAngelo : RT @giudiiiiiiiii: Ma se nel pd solo renzi e la sua corrente vuole veramente l’accordo e non il voto.. a voi non fa venire manco un minimo… -