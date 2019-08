Sardegna | cinque ragazzini si ispirano a Greta e ripuliscono il mare

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Mai più senza borracciaConsigli per la lavatriceCompra meno vestiti ed evita i capi sinteticiPerché evitare i capi sinteticiConsigli per la lavatriceEvita la plastica, quando possibileCome ridurre l'uso della plasticaCome ridurre l'uso della plasticaScegli le cialde giuste«Ci sentiamo comeThunberg». A dare l’esempio sono (ancora una volta) i più piccoli. Un gruppi di amici tra gli 11 e i 14 anni, originari di Torino e Avellino hanno trasformato la vacanza ininsieme alle rispettive famiglie, in un momento per prendersi cura di ciò di cui abbiamo di più prezioso: l’ambiente. Si sono ritrovato al Golfo di Aranci e quasi per gioco hanno iniziato a raccogliere le bottiglie che trovavano in fondo al. Lo stesso in cui si trova la statua della Sirena realizzata dallo scultore Pietro Longu. LEGGI ANCHEClima, i ragazzi italiani del cambiamento (insieme a ...

UnioneSarda : #Sardegna - Maxi-tamponamento sull'Orientale: cinque auto coinvolte - dmssergio : Sardegna, il mare ripulito da cinque ragazzini: «Ci sentiamo un po’ come Greta» - - skyeltonblues : Sardegna, il mare ripulito da cinque ragazzini: «Ci sentiamo un po’ come Greta» -