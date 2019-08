Meloni | PD sta rubando il governo Scenderemo in piazza

"Nana - coatta - sgraziata - fascia". Giorgia Meloni querela l'ex brigatista Raimondo Etro : Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, ha deciso di querelare l’ex brigatista Raimondo Etro, che partecipò all’organizzazione del sequestro di Aldo Moro.La causa della querela è un post in cui Etro descrive Meloni come una “nana coatta sgraziata fascia”, utilizzando una foto del 2016 in cui la leader di Fratelli d’Italia appare visibilmente incinta. In un post pubblicato su Facebook ...

Crisi - Meloni : “Unico modo per avere governo stabile è andare a votare. Gente che fino a ieri si insultava oggi non può andare d’accordo” : “Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il Capo dello Stato al Quirinale. “L’unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: Gente che fino a ieri si insultava oggi non ...

Meloni : "Il voto è l'unica strada Solo così un governo stabile" : "Abbiamo ribadito una posizione già nota. Noi creiamo la minore suspence di tutti e ne faccio motivo di vanto, di rispetto nei confronti del popolo italiano. Le elezioni sono oggi l'unico esito possibile e rispettoso dell'Italia". Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, dopo il colloquio al Quirinale con Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni del Presidente della Repubblica per la crisi di governo. Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni punta al voto : "Basta schiaffi alla democrazia e programmi deliranti" : "La priorità è portare a casa le elezioni, impedire giochi di palazzo e tornare a dare voce al più presto agli italiani". Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo, ha sintetizzato così la posizione del partito. Che FdI abbia tutti gli interessi ad andare al voto, non è una n

Migranti - Meloni : “Rackete ammette che fu la Germania a ordinare di portarli a Lampedusa”. Ma non ha mai pronunciato questa frase : “Il governo tedesco mi ordinò di portare i Migranti in Italia”. È la frase che un articolo dell’edizione online de Il Giornale attribuisce a Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3 arrestata – e poi scarcerata – dopo essere entrata in acque italiane forzando il blocco e attraccando a Lampedusa con la nave della ong tedesca a bordo della quale si trovavano ancora 42 Migranti soccorsi in acque libiche. Un articolo ...

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

Meloni : Grillo non vuole voto? E' casta : 20.22 "Per Beppe Grillo non serve dare la parola agli italiani con il voto. E subito corso a salvare la poltrona ai suoi compagni. Che finaccia Beppe. Dai vaffa nei confronti della casta alla peggiore partitocrazia ribaltonista". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Crisi di Governo - in caso di voto anticipato i sondaggi premiano l’asse sovranista : a Salvini basterebbe la Meloni per governare : Una Lega dominante che avrebbe bisogno giusto dall’appoggio di Fratelli d’Italia per garantirsi una robusta maggioranza. È il Parlamento che ci verrebbe consegnato da nuove elezioni secondo l’ultima proiezione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera, basandosi su un sondaggio di giovedì 8 agosto. Matteo Salvini aveva promesso di correre “da solo”, per poi rimangiarsi la parola nel giro di 24 ore con un ...

Meloni : "Al voto per fare esecutivo sovranista" : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni stava danzando da tempo intorno al corpo in fin di vita del governo gialloverde ed è tornata alla carica non appena il leader della Lega Matteo Salvini ha staccato ufficialmente la spina a quell'esperimento durato poco più di un anno.Come sempre sostenuto da Fratelli d'Italia non è possibile dare all'Italia il governo di cui ha bisogno insieme al M5S di Di Maio, Fico e Toninelli. Bene che la Lega ...

Giorgia Meloni - messaggio a Salvini dopo la crisi di governo : "Al voto e governo sovranista" : La crisi che Giorgia Meloni ha invocato per lunghi mesi, ora, è ufficialmente aperta. La parentesi del governo gialloverde sta per andare in soffitta: nei prossimi giorni il voto di fiducia che la seppellirà, insieme al presunto avvocato del popolo, Giuseppe Conte. E la leader di Fratelli d'Italia s

Giorgia Meloni a Stasera Italia : "Immigrazione - così ong e centrosinistra hanno ucciso migliaia di persone" : A Stasera Italia, il talk di approfondimento politico su Rete 4, si parla ancora di immigrazione e ong. Ospite in studio, Giorgia Meloni, che torna a puntare il dito contro organizzazioni non governative e centrosinistra. Lo fa, come sempre, senza mezzi termini né giri di parole: "Quello che ha ucci