Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento

Fino al 25% di sconto online con Unieuro per Huawei P30 e S10 Plus : i prezzi lanciati il 25 agosto : Appaiono anche online, in queste ore, le offerte Unieuro che potrebbero aiutare tanti utenti ad acquistare un nuovo smartphone Android, come nel caso dei vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 Plus. Nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, abbiamo già trattato il volantino che ancora oggi 25 agosto risulta "operativo" presso gli store ufficiali, ma questa domenica posso confermarvi che la campagna in questione risulti attiva anche nel negozio ...

EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10 L'articolo EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Ad un passo da EMUI 10 su Huawei P30 e Mate 20 anche in Europa : le ultime novità ufficiali : Potrebbe arrivare molto presto la tanto attesa svolta per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 a bordo di un top di gamma come Huawei P30, senza dimenticare la serie Huawei Mate 20. In effetti qualche novità c'è oggi 21 agosto rispetto a quanto vi abbiamo riportato un po' di tempo fa sulle nostre pagine. Se in prima istanza venivano fatti discorsi soprattutto focalizzati sulla Cina, dove il rollout per forza di cose ...

Svuota negozio con il volantino Euronics : Huawei P30 Lite - P30 Pro e S10 a prezzi più bassi il 20 agosto : Non poteva certo mancare il volantino Euronics oggi 20 agosto per coloro che sono alla ricerca di offerte allettanti a fine estate, considerando ad esempio i prezzi che sono stati applicati in queste ore a prodotti come i vari Huawei P30 Lite, P30 Pro e Samsung Galaxy S10. Dopo aver esaminato il volantino Unieuro lo scorso fine settimana, dunque, proviamo a capire come stiano le cose con l'altra grande catena apprezzata dal pubblico italiano ...

Colpi Amazon del 18 agosto : Huawei P30 Lite - Mate 20 Pro e Samsung Galaxy S10e : Le offerte Amazon sono sempre all'ordine del giorno, anche nella giornata di oggi 18 agosto, quando tutto lascerebbe pensare che i saldi siano ormai a riposo. La nostra rassegna si apre prepotentemente con il Huawei P30 Lite, l'entry-level dei sogni, con possibilità attuale di portarselo a casa con un esborso di 273.50 euro (prodotto Amazon's Choice con spedizione gratuita e consegna entro venerdì 23 agosto, ordinandolo entro una manciata ...

Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android : Samsung Galaxy S10e - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Huawei P30 e altri : Oggi sono in offerta Redmi Note 7, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e Huawei P30. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Ecco un’altra ondata di offerte su smartphone Android: Samsung Galaxy S10e, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Huawei P30 e altri proviene da TuttoAndroid.

Colpa di scena Huawei Mate 20 : EMUI 10 dal 10 settembre con i P30 - ma in Cina : In precedenza vi avevamo annunciato che la serie dei Huawei Mate 20 avrebbe iniziato a ricevere EMUI 10 in versione beta dalla fine di settembre, dando precedenza all'ammiraglia top di gamma della serie P, i Huawei P30, per i quali il programma sarebbe partito l'8 settembre (cosa che stava in piedi, trattandosi di terminali più giovani). Discorso diverso va fatto per i Huawei Mate 30 in presentazione il prossimo 19 settembre, equipaggiati ...

Focus sulla patch B135 per Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 : allineati ai P30 con una nuova funzione : Stanno arrivando novità molto interessanti oggi 16 agosto per i tanti utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Pro o un Mate 20. Il motivo? Dopo la patch che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine luglio, come avrete notato dall'articolo pubblicato sul magazine, questo venerdì tocca già guardare avanti. Già, perché il produttore asiatico ha voluto migliorare in tempi ristretti l'esperienza di utilizzo di ...

Ecco perché OnePlus 7 Pro - Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 : I premi annuali EISA (Expert Imaging and Sound Association) riconoscono a Huawei per il secondo anno consecutivo il premio per il miglior smartphone con il P30 Pro e bissa il successo ottenuto con il P20 Pro lo scorso anno. premiati anche Honor 20 Pro (smartphone lifestyle), OnePlus 7 Pro (Smartphone avanzato) e Redmi Note 7 (Best buy). L'articolo Ecco perché OnePlus 7 Pro, Honor 20 Pro e Huawei P30 Pro sono stati premiati all’EISA 2019 ...

Occasioni di Ferragosto per Huawei P30 - Mate 20 Lite e Galaxy S10 : nuovo calo del prezzo : Arrivano anche a Ferragosto alcune opportunità che potrebbero fare la differenza per gli utenti italiani, soprattutto per chi cerca smartphone di fascia alta come i vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10. Tuttavia, come avvenuto qualche giorno fa con un altro report sulle nostre pagine, vogliamo provare ad analizzare qualche occasione interessante anche per chi dispone di un budget più basso, come nel caso di Huawei Mate 20 Lite. Proviamo dunque ...

La modalità Selfie Night sui Huawei P30 e P30 Pro : 9.1.0.193 dalla Cina : Le novità non sembrano finire per i Huawei P30 e P30 Pro: dopo aver ricevuto la notizia di entrare a far parte del programma beta di EMUI 10, basata su Android Q, a partire dall'8 settembre, ecco arrivare un'altra bella sorpresa per i possessori. Anche se al momento limitata al mercato cinese (come ripotato da 'gsmarena.com'), il pacchetto 9.1.0.193 che sta colpendo i top di gamma cinesi ha iniziato la propria diffusione in patria, per poi ...

Disponibilità EMUI 10 su più di 35 smartphone : si parte l’8 settembre dai Huawei P30 : Annunciata a margine del HDC 2019, EMUI 10 non sta facendo altro che ricevere consensi. Gli utenti non vedono l'ora di poterla ricevere e provare, cosa che dovrebbe avvenire in tempi brevi. Come riportato da 'Huaweicentral.com', la nuova interfaccia del produttore cinese verrà resa disponibile per più di 35 dispositivi, per un totale di 150 milioni di utenti. Il programma beta partirà il prossimo 8 settembre a ridosso dei Huawei P30, cui farà ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.