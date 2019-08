Fognini-Opelka US Open 2019 | orario di inizio | tv | streaming e programma completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA GIORNATA DELLO US(SI COMINCIA ALLE ORE 17.00) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI(SI COMINCIA ALLE ORE 19.00 CIRCA) Oggi, lunedì 26 agosto, prende il via lo US, ultimo Slam della stagione del tennis. Sul cemento di New York andrà in scena l’esordio di Fabio(testa di serie n.11) contro l’insidioso statunitense Reilly(n.42 ATP). Lo USdi tennis è su Eurosport Guarda ora Eurosport su DAZN Il Primo Mese è Gratis Il ligure è reduce dai quarti di finale raggiunti nella Rogers Cup di Montreal (Canada), sconfitto dal n.2 del ranking Rafael Nadal. A preoccupare Fabio sono le condizioni del suo piede che, su una superficie dura come questa, potrebbe soffrire. Non è un mistero, infatti, che il trionfatore del Masters 1000 di Montecarlo stia valutando di ricorrere a ...

