È morto il fumettista Massimo Mattioli

È morto Mordillo - addio al fumettista argentino : Il mondo dei fumetti (e non solo) è in lutto: è morto Guillermo Mordillo Menéndez, per tutti semplicemente Mordillo. Il disegnatore argentino, che dagli anni Settanta ha conquistato generazioni grazie al tratto inconfondibile dei suoi personaggi, animati con umorismo, è morto a 86 anni. Stando a quanto riporta El Pais, nella notte tra venerdì e sabato Mordillo ha accusato un malore mentre cenava con i suoi familiari in un ristorante a Minorca ...