Di Maio-Zingaretti | incontro di 25 minuti |Fonti Pd | Manca l' intesa sul

Governo - M5S : veto Pd su Conte sta per cadere. Vertice con Di Maio -Zingaretti e il premier alle 21 : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Crisi di governo - incontro Zingaretti-Di Maio a Palazzo Chigi. Non sciolto il nodo della premiership. Nuovo confronto alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Governo - M5S : veto Pd su Conte sta per cadere. Vertice con Di Maio -Zingaretti e il premier alle 21 : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Incontro di 25 minuti Di Maio -Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 nuovo vertice - presente anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Incontro di 25 minuti Di Maio -Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 nuovo vertice - presente anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo - tra Di Maio e Zingaretti 25 minuti di faccia a faccia a Palazzo Chigi. Ore decisive per la crisi : Nemmeno 30 minuti di faccia a faccia . Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo nemmeno 30 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. La...

Governo - tra Di Maio e Zingaretti 25 minuti di faccia a faccia a Palazzo Chigi. Ore decisive per la crisi : Nemmeno 30 minuti di faccia a faccia . Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo nemmeno 30 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. La...

Terminato l'incontro Di Maio -Zingaretti : Mattarella ora attende i primi dettagli : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Verso l'accordo sul Conte-bis. Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a P.Chigi : È previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, Pd e M5S starebbero convergendo Verso un Governo Conte-bis. Per Luigi Di Maio si profilerebbe la conferma in un ruolo da ministro. Giuseppe Conte sta rientrando in aereo da Biarritz, dove si è tenuto negli ultimi giorni il G7.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato ...