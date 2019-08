Alarm Phone | barcone in difficoltà con 50 persone

Migranti : Alarm Phone - 'contattati da barca in pericolo con 50 persone a bordo' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Ieri siamo stati contattati da una barca in pericolo proveniente dalla #Libia. A bordo 50 persone, tra cui 20 donne e molti bambini. Dopo aver ricevuto la posizione GPS abbiamo informato le autorità di #Malta e la @guardiacostiera. Abbiamo poi perso contatto con la ba

Migranti - Alarm Phone : “Barca in pericolo con 50 persone forse respinta da guardia costiera libica. Persi i contatti” : La guardia costiera libica avrebbe respinto una “barca in pericolo” con a bordo 50 persone “tra cui 20 donne e molti bambini”. A darne notizia su Twitter è Alarm Phone, il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa. “Temiamo – si legge in un primo lancio – sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da ...

Migranti : Alarm Phone - ‘contattati da barca in pericolo con 50 persone a bordo’ : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Ieri siamo stati contattati da una barca in pericolo proveniente dalla #Libia. A bordo 50 persone, tra cui 20 donne e molti bambini. Dopo aver ricevuto la posizione GPS abbiamo informato le autorità di #Malta e la @guardiacostiera. Abbiamo poi perso contatto con la barca”. Così su Twitter Alarm phone.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘contattati da barca in pericolo con 50 persone a ...

L'allarme di Alarm Phone : “Temiamo un altro naufragio al largo della Libia” : IN ITALIA Open Arms chiede a Italia e Spagna i mezzi per lo sbarco. La nave della ong spagnola, con 107 persone a bordo, potrebbe fare rotta su Minorca dopo l’invito del governo spagnolo. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha messo a disposizione le navi della Guardia Costiera italiana p

Migranti : Alarm Phone teme una strage. Open Arms propone a Italia e Spagna aerei e traghetti per il trasferimento : Testimoni parlano di oltre 100 persone a bordo di una barca capovolta davanti alla Libia. Con destinazione Maiorca o Minorca, ancora non si sa come toccheranno la terraferma i 107 salvati dalla ong catalana

Migranti - Alarm Phone : “Naufragio davanti alla Libia. Barca capovolta con oltre 100 persone a bordo. Temiamo ennesima tragedia” : Un nuovo possibile naufragio che coinvolge oltre cento persone davanti alle coste della Libia. A lanciare l’allarme è stato il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa, Alarm Phone, che su Twitter parla di un’imBarcazione capovolta a largo delle coste libiche: “Naufragio nel Mediterraneo? Ieri un pescatore ci ha detto che una Barca si è capovolta al largo ...

