El Camino | A Breaking Bad Movie | rivelati trailer e data di uscita

El Camino – Il Film di Breaking Bad su Netflix dall’11 ottobre – Video : Jesse - Breaking Bad El Camino: Il Film di Breaking Bad. E’ questo il titolo scelto da Netflix per la pellicola sequel di Breaking Bad, la serie televisiva statunitense, con protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul, trasmessa in Usa da AMC dal 2008 al 2013 (in Italia su Axn e Rai4). Grazie ad un teaser diffuso nelle scorse ore, i fan hanno appreso che il lungometraggio verrà rilasciato, in tutti i paesi in cui il servizio di streaming è ...

