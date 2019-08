Controesodo | rischio code sulle autostrade per lo sciopero dei casellanti

Tornano i tutor nelle autostrade - Controesodo a rischio multe : I tutor saranno rimessi in funzione. È questo l'esito della sentenza della Cassazione che ha ribaltato il blocco stabilito in aprile dello scorso anno, quando la società Craft Srl ha intentato causa contro autostrade per violazione del brevetto. La Corte ha ritenuto prive di fondamento le accuse sostenendo che il sistema non ha violato alcuna norma relativa alla proprietà intellettuale. Sarà quindi presto operativa una squadra di operai pronti a ...

La Cassazione riaccende i tutor in autostrada : rischio Controesodo salato : Luca Sablone La Cassazione ha accolto il ricorso sui tutor: operazioni in corso per la reinstallazione del sistema, forse funzionante entro il controesodo Brutta notizia per gli automobilisti, che rischiano di subire una grossa stangata nei giorni del controesodo: Autostrade per l'Italia ha informato che la Corte di Cassazione ha ritenuto "del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma in data 10 aprile 2018 ...