Avocado | tra i vari benefici ci sarebbe quello di combattere la leucemia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Glicontengono avocatina B, che è un composto trovato perun tipo dichiamatamieloide acuta (LMA), secondo uno studio condotto da un ricercatore dell'Università di Waterloo , in Canada. L'AML è noto con molti nomi, comemielocitica acuta,mieloide acuta,granulocitica acuta eacuta non linfocitaria. L'AML è un tipo di tumore del sangue più comune nelle persone anziane. Circa il 90% delle persone con questo tipo di cancro muore entro cinque anni dalla diagnosi. Nello studio in vitro, il ricercatore canadese Paul Spagnuolo ha scoperto che l'avocatina B combatte l'AML prendendo di mira le cellule staminali della- che sono la radice della malattia - senza danneggiare le cellule sane e non cancerose. Ciò ha indicato che il composto è efficace contro l'AML e non tossico per l'organismo....

chadvaIdez : @CH4RLIEVFORBES Intervengo solo su una cosa, la dieta vegana è la più sostenibile tra tutte se fatta in modo corret… - FraVonV : @robertaebasta_ @elisewin7 @Valenteena_ Io ho risolto con alimentazione, tra avocado semini omega3 ecc, ma sicurame… - AnnachiaraTrip : RT @mavie_daponte: Questa estate ho imparato che le parole disperse poi in qualche modo tornano indietro. E non so bene che farne, quindi p… -