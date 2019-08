Roma | una stagione piena di incognite

Fonte : romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2019) Sta per iniziare probabilmente lacon il precampionato più tormentato dell’era americana. Non si sta parlando delle amichevoli ma della situazione ambientale. L’unica a tenergli testa, sotto questo aspetto, sembra essere quella del ‘dopo 26 maggio 2013’. Ma quest’ultima era legata quasi esclusivamente ad una singola sconfitta, dolorosa quanto si vuole, ma che resta comunque un singolo avvenimento. Ora sembra diverso, e non in meglio. All’alba della nonanista a ‘stelle e strisce’ la situazione sembra non poco incerta. A livello ambientale, tecnico e di prospettiva futura (Stadio). Il mancato rinnovo di De Rossi e l’addio di Totti sono state autentiche bombe, che hanno buttato benzina su un quadro ambientale già di per se estremamente critico. Due situazioni che andavano gestite in modo diverso. E non era ...

AlfredoPedulla : #Roma-#Juve, una storia infinita: nuovo contatto pochi minuti fa per provare a chiarire dopo la rottura per #Rugani delle 21 - capuanogio : Il problema della trattativa #Rugani #Roma #Juventus non è che esista o meno un’alleanza tra due club, che non mi p… - forumJuventus : CdS: 'Per Rugani e Riccardi appuntamento a lunedì. La trattativa resta aperta: Roma e Juve si rivedranno, le posizi… -