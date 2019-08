Roghi di rifiuti e cittadini barricati in casa | è scontro sull' emergenza a Napoli

Bordoni : a Ostia è emergenza - ora Roghi di rifiuti : Roma – “Cumuli di rifiuti non raccolti, cittadini esasperati e roghi . Questo e’ il quotidiano disagio in cui vivono i cittadini di Ostia con inevitabili riflessi anche sul turismo in pieno Agosto”. Cosi’ Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. “Alla spazzatura non raccolta si e’ aggiunta quella data alle fiamme nei pressi della pineta di Castel ...

L’Aeronautica Militare in prima linea contro i Roghi dei rifiuti : Dopo i positivi esiti delle prime attività sperimentali di monitoraggio ambientale con assetti aerei da ricognizione del L’Aeronautica Militare , svolte durante il mese di maggio, la Difesa ha deciso di ampliare la sperimentazione anche agli Assetti a Pilotaggio Remoto (APR) e di allargare la platea dei beneficiari a tutti i firmatari del “Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti ” avviato con il protocollo d’intesa firmato a Caserta ...

Roma tra Roghi e spazzatura : Raggi nomina l’assessore al Verde - ma non ha la delega ai rifiuti. Regione : “Emergenza” : Macchine rotte, trasbordi vietati da sollevazioni popolari, impianti privati in manutenzione da settimane e almeno mille tonnellate di rifiuti abbandonati in strada. Non si attenua la crisi estiva dei rifiuti a Roma. Una difficoltà che le opposizioni stanno cercando di cavalcare per prendere a spallate il Campidoglio e provare far cadere la sindaca Virginia Raggi. La quale continua a reagire invocando la “guerra dei rifiuti”. Fatto sta che da ...