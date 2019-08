Per Conte la stagione con la Lega è chiusa Ma proseguono i contatti tra Carroccio e M5s

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di Persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

G7 - Conte : sfide globali anche Per Italia : 17.42 "Non possiamo distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali, che inevitabilmente si riflettono anche sul nostro Paese". Così il premier Conte, su Facebook,al suo arrivo al G7 in Francia Si tratta di "sfide che investono l'economia, il commercio, la sicurezza, la politica estera, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibilie, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente", aggiunge Conte, dicendosi ...

Governo : da Zingaretti no a Conte - ma sui social Per tanti ‘tutto meglio di Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso un smartphone per commentare l’ultimo post di Nicola Zingaretti, è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al Governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito ...

Zingaretti ribadisce : 'No Conte-bis SPero non esista il doppio forno" : Già da domenica pomeriggio si riuniranno i tavoli di lavoro del Pd per il programma del governo di svolta. I tavoli saranno sei e... Segui su affaritaliani.it

Trattative PD-M5S - ultimatum di Di Maio a Zingaretti : 24 ore Per decidere su Conte-bis : Solo poche ore fa i rispettivi staff avevano smentito le voci circa un incontro imminente tra Di Maio e Zingaretti, escludendo la possibilità che i due potessero vedersi già in questo fine settimana per fare il punto della situazione dopo l'incontro ufficiale di oggi pomeriggio tra le due delegazioni. I due leader di partito si sono invece incontrati già questa sera a Roma, in una casa privata, sedendosi intorno ad un tavolo per un'oretta. ...

Luigi Di Maio - retroscena sulla cena con Zingaretti : "Ha fatto il nome di Conte Per bruciarlo" : La cena a casa del grillino Vincenzo Spadafora, tra minacce e bluff. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si vedono in casa M5s ed è il leader pentastellato a porre la prima condizione inderogabile al segretario del Pd per formare il governo giallorosso: "Giuseppe Conte ancora premier". Basterebbe ques

