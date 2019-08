Orsa investita in Molise | WWF | “Per salvare l’orso marsicano bisogna agire anche fuori

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Nella serata di giovedì 22 agosto, una femmina adulta di Orsoè statalungo la SS652, a poca distanza dal centro abitato di Rionero Sannitico (IS), al didei confini del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio ee della sua ZPE. L’è stata trovata agonizzante e con gli arti posteriori paralizzati da alcuni automobilisti sul bordo dell’adiacente SS17. Purtroppo l’animale è morto dopo poco, e a nulla è servito l’arrivo dei biologi e veterinari dell’Ente Parco e dei Carabinieri forestali, che hanno solo potuto constatare il decesso dell’animale e ricostruire sommariamente le dinamiche dell’incidente. Ogni decesso per cause antropiche di un individuo rappresenta un tragico evento per la conservazione dell’esigua popolazione di Orso bruno, che conta ormai poco più di 50 individui. In questo caso ...

