Migranti e Ong | Sassoli vuole porti aperti | ' Europa deve occuparsi di chi arriva'

Migranti - Salvini : «Due gommoni con 100 a bordo : non cedere a ricatti scafisti e Ong» : «Due gommoni con circa 100 immigrati a bordo nel Mediterraneo, la Guardia Costiera Libica sta intervenendo per soccorrerli e riportarli a terra. Se si cede al ricatto di scafisti e Ong e si...

Open Arms : disposto sequestro e sbarco Migranti - Ong finisce incubo : La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della Open Arms e lo sbarco immediato dei migranti che si trovano ancora a bordo

La Procura sequestra la Open Arms : Migranti lasceranno la nave della ong spagnola : Oltre una decina di naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. Dopo un primo infruttuoso tentativo operato nei...

Migranti - altri nove naufraghi si gettano dalla Open Arms. Ong : “Situazione fuori controllo” : Diversi naufraghi, almeno nove, si sono buttati a mare dalla nave della ong Open Arms, bloccata davanti all’isola di Lampedusa da 19 giorni. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli. Era già successo stamattina quando un migrante era stato salvato dalla Guardia costiera. A bordo, denunciano gli operatori della ong, la situazione è esplosiva. A monitorare la situazione c’è anche una ...

Open Arms - Toninelli offre navi della Guardia Costiera per portare i Migranti in Spagna : “Ma Madrid tolga la bandiera a imbarcazione ong” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, offre le navi della Guardia Costiera italiana per trasportare i 107 migranti a bordo della Open Arms in un qualsiasi porto spagnolo offerto dal governo di Madrid. La proposta del Cinque Stelle arriva dopo che l’esecutivo di Pedro Sanchez ha offerto prima il porto di Algeciras, giudicato troppo distante, e poi quello di Minorca, con l’equipaggio della ong che, però, ha fatto sapere che le ...

Open Arms - l’ong propone di trasferire i Migranti in Spagna in aereo : Riccardo Gatti, il presidente di Open Arms, ha proposto una soluzione alternativa per portare i 107 migranti in Spagna: "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid. Affittare un boeing per 200 persone viene 240 euro a passeggero".Continua a leggere

La Spagna offre un porto alla Open Arms |No della Ong : 7 giorni in mare sono troppi |La Francia : "Accoglieremo 40 Migranti" : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms - la Spagna offre un porto sicuro ma la ong rifiuta : ci vorrebbero 7 giorni. Cinque Migranti si gettano in mare - salvi : Sanchez: inconcepibile la risposta di salvini. Il vicepremier: «La ong organizza crociere e decide dove sbarcare? Inaccettabile!». La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 migranti

Open Arms - la Spagna offre un porto : la Francia accoglie 40 Migranti. Ong : impossibile andare ad Algeciras : La Spagna offre il porto di Algeciras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti sulla nave Open Arms. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. «Ho indicato che il porto di Algeciras...

Open Arms - Spagna pronta ad accogliere Migranti. Ong : "Viaggio lungo" : Open Arms, Spagna pronta ad accogliere migranti. Ong: "Viaggio lungo" Un portavoce dell'organizzazione ha affermato che "la situazione è critica" a bordo della nave, da 17 giorni bloccata al largo di Lampedusa con oltre 100 persone. Il presidente spagnolo Sanchez ha offerto il porto di Algeciras, in Andalusia, ...

Open Arms - Migranti si buttano in mare. L’Ong : “Non riusciamo più a contenere la disperazione” : “Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi”. Così L’Ong Open Arms, dopo che almeno quattro migranti si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere la terraferma a nuoto. Hanno indossato il salvagente e si sono gettati, subito dopo sono stati recuperati e riportati sulla nave. Un video girato a bordo della nave e pubblicato da Oscar Camps mostra momenti di ...

Open Arms - la Spagna apre i porti e i Migranti si buttano in mare : "Siete dei vigliacchi" - Ong contro Salvini : "Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi". L'ong Open Arms lancia l'allarme: almeno due dei 107 migranti ancora a bordo della nave ferma da Ferragosto davanti a Lampedusa si sarebbero gettati in acqua. Sarebbe stata isteric

Open Arms - svelate le balle della Ong : "I Migranti a bordo stanno bene - nessuna emergenza" : I 107 migranti rimasti a bordo della nave Open Arms, dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, sono "molto stanchi e provati dalla lunga permanenza sulla barca", ma non sarebbero emerse "patologie particolari importanti, dal punto di vista medico". È quanto emerge, come apprende l'Adnkronos, da

La Ong Open Arms dopo l’ispezione : «Per i medici condizioni disumane». Ocean Viking in attesa con 356 Migranti : L’imbarcazione battente bandiera norvegese di medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée. A bordo anche 103 minori. «dopo tanti giorni in mare i migranti cominciano ad essere provati»