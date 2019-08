Messina | ragazza di 14 anni perde la vita in un incidente stradale

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Ancora unnel siciliano: are lastavolta è stata unadelle provincia di, Aurora De Domenico, che nella serata di ieri si stava recando in moto a una festa in compagnia di Alberto, il suo fratello maggiore. Per lei non c'è stato nulla da fare, il ragazzo, invece, non è in pericolo di. L'impatto e i primi soccorsi Doveva essere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, ma, purtroppo, si è trasformata in una tragedia che difficilmente la famiglia De Domenico riuscirà a dimenticare. Aurora e Alberto, due fratelli rispettivamente di 14 e 17, si stavano recando in moto a una festa in direzione Torre Faro, quando, improvvisamente, hanno impattato frontalmente con un'automobile, che avrebbe tentato di effettuare un'inversione di marcia alquanto azzardata. Lo scontro frontale è avvenuto ieri sera intorno alle ore 20.00, ...

ilSicilia : Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita una ragazza di 14 anni. #incidentemortale | #Messina… - intomyhood : sono in albergo con questa ragazza di messina che mi fa spaccare vi giuro la adoro e tra due ore e venti mi devo sv… - imarkez : RT @blogsicilia: Nuova tragedia sulle strade, incidente mortale: la vittima una ragazza di 14 anni - -