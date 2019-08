Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) È accaduto di nuovo. E l’idea che stia diventando una specie di moda, pronta a diffondersi, è abbastanza ripugnante. Si tratta di ‘guasconi’ che arraffano confezioni didai freezer dei supermercati, aprono,no e poi rimettono a. Così che qualcuno, ignaro, si ritroverà poi a comprare la confezione e si ritroverà a mangiare un bel gelatinoto da un altro. Stavolta, precisamente lunedì, un 24enne ha fatto questa “prodezza” in un Walmart a Porth Arthur, in Texas. Il Daily Mail pubblica un video in cui si vede chiaramente la bravata. Qualche minuto dopo però, il ragazzo è tornato sui suoi passi e forse impaurito, hala vaschetta per pagarla. Anche perché il rischio sarebbe stato un anno di reclusione e fino a 4000 dollari di multa. Lo scorso 5 luglio la stessa cosa era accaduta per mano, anzi “per lingua” (ci venga ...

Cascavel47 : Lecca il barattolo di gelato preso dal frigo del supermercato e lo rimette al suo posto: non è la prima volta che a… -