Internet super veloce ci serve per davvero?

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Nicola Porro Il Wall Street Journal ha fatto una ricerca che conviene riportare perché in effetti i suoi risultati sono interessanti soprattutto perché sembrano raccontare un altro mondo rispetto al nostro. Il quotidiano ha fatto un'inchiesta utilizzando cinquantatré dei suoi giornalisti sparsi per il Paese e avvalendosi della collaborazione delle università di Princeton e Chicago. Il reportage ha cercato di verificare quanta bandaeffettivamente sia necessaria per vedere la tv e scaricare pagine sul web. Le società telefoniche americane offrono sempre più megabits e si va da offerte che passano dai 100 fino ad arrivare ai mille megabits al secondo. Ma servono? Per il Wsj «il beneficio di pagare per più di 100 megabits al secondo» èpiccolo, se non nullo. Sia chiaro, stiamo parlando di velocità altissime, che noi ci sogniamo: sei famiglie americane ...

