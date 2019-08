Incidente stradale a Messina | muore a 14 anni Aurora De Domenico

Messina : ragazza di 14 anni perde la vita in un Incidente stradale : Ancora un incidente stradale nel siciliano: a perdere la vita stavolta è stata una ragazza delle provincia di Messina, Aurora De Domenico, che nella serata di ieri si stava recando in moto a una festa in compagnia di Alberto, il suo fratello maggiore. Per lei non c'è stato nulla da fare, il ragazzo, invece, non è in pericolo di vita. L'impatto e i primi soccorsi Doveva essere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, ma, ...

Incidente stradale - ferita bimba di 7 anni : alla guida il padre drogato e ubriaco : È successo a Caltanissetta. Dagli accertamenti è risultato inoltre che l’uomo aveva la patente sospesa e l’auto era senza...

Brindisi - Incidente stradale all'incrocio per Oria e Cellino San Marco : nessuna vittima : Uno spaventoso incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio 22 agosto in provincia di Brindisi, precisamente all'incrocio tra due strade provinciali, le quali conducono da un lato verso Oria e dall'altro a Cellino San Marco. Lo stesso è attraversato da un'altra importante arteria stradale, ovvero quella che collega la frazione Brindisina di Tuturano a San Donaci. I mezzi coinvolti sono stati tre: precisamente due autovetture, una Opel ...

Danneggiati da Incidente stradale : cos’è il frazionamento della domanda e perché è importante : Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante fino a poco tempo fa, il “frazionare” la domanda giudiziale per ottenere l’adempimento di una prestazione dovuta in due distinte azioni, era da considerarsi un abuso dello strumento processuale. Nel caso della domanda di risarcimento dei danni subiti in seguito ad un Incidente stradale, pertanto, non era possibile esercitare prima un ricorso al giudice relativo al danno ...

Lecce - Incidente stradale a Guagnano : due ventenni finiscono contro un palo della luce : Erano circa le ore 4:30 di questa mattina quando all'improvviso gli abitanti di Guagnano, cittadina in provincia di Lecce, sono stati svegliati da un boato violentissimo. Ci hanno messo poco però a capire che quel brutto suono proveniva da un incidente stradale avvenuto proprio all'incrocio con via Galilei, un'arteria stradale che si trova proprio all'ingresso del paese. Qui infatti, una Lancia Delta condotta da un 26enne originario di Campi ...

Calabria - giovane motociclista muore in un tragico Incidente stradale : Nelle scorse ore in Calabria un giovane motociclista di 31 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ha perso drammaticamente la vita. Le notizie che giungono sono ancora molto frammentarie, ma sembra che il 31enne si sia andato a schiantare contro un'autovettura e per lui, nonostante il rapido intervento del personale medico, appena giunto in ospedale non c'è stato nulla da fare....Continua a leggere

Dolunay - trame puntate 51-52 : Deniz ha un Incidente stradale a causa di Nazli e Ferit : Cresce l’attesa da parte dei fan della telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore per poter rivedere le entusiasmanti vicende di Nazli e Ferit. I telespettatori italiani dovranno attendere ancora pochi giorni, dato che la soap tornerà sul piccolo schermo dal prossimo lunedì. A proposito degli appuntamenti del 19 agosto 2019, gli spoiler dicono che la cuoca manderà il cuore di Deniz in frantumi, quando, infastidita dalle sue continue ...

Promessa del volley muore in un Incidente stradale nel frusinate : Tornavano da una festa tra amici quando l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, in un dirupo, in località Vuotti ad Arpino. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla Promessa della pallavolo Stella Tatangelo di Sora. La ragazza è deceduta sul colpo. A rimanere gravemente ferito anche il fidanzato che era alla guida della macchina e tre amici seduti nella parte posteriore. Sul posto per tutta la notte hanno lavorato i ...

Incidente stradale tra Cava D'Aliga ed Arizza : ferita una ragazza : Incidente stradale tra Cava D'Aliga ed Arizza: ferita una ragazza. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118

DJ ARAFAT MORTO IN Incidente STRADALE/ Addio al re della dance music : aveva 33 anni : Dj ARAFAT, re della music dance di origine ivoriana, è MORTO a 33 anni in un INCIDENTE in moto: un presagio nel suo ultimo singolo...

Ascoli Piceno : muore a 25 anni dopo un Incidente stradale. Arrestato l’amico - guidava ubriaco : Senior Bekiri, 25enne di origini macedoni, è morto ieri in seguito a un incidente avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. L'amico alla guida è risultato positivo all'alcoltest.Continua a leggere

Tragico Incidente stradale nel potentino : muore un bimbo di 4 anni - feriti i genitori : Un bimbo di soli quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Balvano-Vietri, nel potentino. L'auto su cui viaggiava il piccolo insieme ai suoi genitori sarebbe finita nella corsia opposta, andando a schiantarsi contro il guardrail. La madre e il padre del bambino sono rimasti feriti nello schianto.Continua a leggere

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta per ricomprargli il furgoncino distrutto in un Incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

Incidente stradale sulla statale Mezzina a Offida - commercialista muore a bordo della sua moto : Terribile Incidente stradale la mattina del 10 agosto sulla strada provinciale Mezzina tra i comuni di Offida e Castel Di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Nello scontro tra un camion e una moto è morto il commercialista Mario Ciabattoni, di 58 anni. Sotto choc, in ospedale, l'autista del mezzo pesante.Continua a leggere