Due trans di Bari fermate all' aeroporto di Sharm El Sheik | Trattate come

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) Loredana e Mikela, dueessuali di Bitonto, in provincia di, sono bloccate e trattenute dalla polizia egiziana all’diEl, dove erano appena atterrate con due loro amici per una vacanza in Egitto. Le due sarebbero state, in attesa di essere rimpatriate in Italia con il primo volo disponibile, perché le autorità del Cairo non ritengono validi i loro documenti, ma le persone in viaggio con loro parlano di visto negato per il loro orientamento sessuale. Sui documenti appaiono i veri nomi di Loredana e Mikela, Cosimo Corallo e Michele Sannicandro. “Mia sorella è stata fermata in, pensano che i documenti non corrispondano a lei, a loro. Non sono documenti falsi, ma pensano non siano loro in quanto”, ha raccontato all’Ansa Ivana Sannicandro, sorella di Loredana. Al momento la ...

