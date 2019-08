Caso di dengue a Gorizia | scattano le disinfestazioni

Sanità - Caso dengue nel goriziano : al via la disinfestazione : E’ scattata l’emergenza sanitaria per un caso umano accertato di febbre Dengue. Ne dà notizia il Comune che ha disposto a livello precauzionale una serie di disinfestazioni nel raggio di duecento metri dalla via dove abita la donna, di 36 anni, affetta dal virus e ora ricoverata, non in pericolo di vita, all’ospedale di Trieste, come precisa l’edizione odierna della stampa locale. Dall’amministrazione si informa che ...

Dengue - un Caso a Jesi : avviata un’ampia disinfestazione : L’Anagrafe Sanitaria Unica Regionale (Asur) dell’Area Vasta 2 ha informato il Comune di Jesi che è stato accertato un caso di Dengue (malattia infettiva tropicale). La persona colpita è un viaggiatore internazionale rientrato a fine luglio in Italia e residente in città. L’uomo ha soggiornato nella propria abitazione e le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma in via precauzionale è stata predisposta la disinfestazione ...

Dengue - un Caso accertato a Jesi : il Comune predispone disinfestazione : Dengue, un caso accertato a Jesi: il Comune predispone disinfestazione Un uomo avrebbe contratto la malattia tropicale durante un soggiorno all’estero da cui è rientrato a fine luglio. Per precauzione, l’amministrazione ha emesso un’ordinanza di disinfestazione da zanzare invasive in un raggio di 200 metri dall'abitazione ...

Ancora un Caso di Dengue a Bologna : scatta la disinfestazione : Un altro caso di Dengue è stato rilevato a Bologna, dopo i quattro segnalati nel mese di luglio. Lo ha comunicato il Comune che spiega che si tratta di un “caso importato” dall’estero. Subito sono state attivate le misure di profilassi. Da questa notte, fino al 10 agosto, si procederà con la disinfestazione, nell’area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi ...

Sospetto Caso di dengue a Monza : stasera operazioni di disinfestazione straordinaria : Il Comune di Monza con un’ordinanza su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute (ATS) ha disposto per stasera una disinfestazione straordinaria nell’area di via Zuccoli per un caso Sospetto di dengue. L’intervento riguarderà tutta la zona in cui risiede la persona vittima del Sospetto caso di infezione, entro 200 metri di raggio intorno al suo luogo di residenza. Le operazioni di disinfestazione si concluderanno alla ...

Bologna - importato un Caso di dengue : attivate le misure di profilassi contro la malattia infettiva : Ieri sera a Bologna è stato rilevato un caso importato di dengue. Lo rende noto il Comune di Bologna, sottolineando che la dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori. Questa notte verranno attivate le misure di profilassi: è già in corso la ...