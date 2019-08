As | è l’ultima possibilità per James e Zidane

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) In Spagna appare chiaro che questa sia l’ultima occasione per capire se sia possibile un riavvicinamento tra. Secondo quanto scrive As, è chiaro che Bale abbia fatto pace con il tecnico dal momento che è entrato in campo nella partita con il Vigo, ma per il colombiano resta la grande incognita.ha parlato della sua preparazione atletico e del suo entusiasmo inserendolo tra i giocatori a disposizione del Real, ma senza escludere lachesia ancora sul mercato. Sarà dunque fondamentale aspettare vedere se dopo 826 giorni di assenza l’attaccante tornerà a giocare al Bernabeu per capire se per il tecnico francese sia realmente cambiato qualcosa. Intanto in Italia continuano ad arrivare voci sul fatto che Mendes stia lavorando per cercare ancora di spianare la strada per un suo approdo a Napoli, un’operazione che è partita con ...

